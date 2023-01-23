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УСТАНОВЛЕНЫ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЗАКУПАЕМУЮ У НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ В 2023 ГОДУ
18:05 23.01.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 11 от 16 января 2023 г. установлены надбавки к закупочным ценам на сельскохозяйственную продукцию, закупаемую у населения, в 2023 году.
Как сообщает Национальный правовой портал, размер надбавок за 1 кг продукции составит:
Br0,10 – молоко сырое коровье базисной жирности, поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов;
Br1 – молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 килограммов, закупаемый организациями для выращивания;
Br5,40 – шерсть овец, закупаемая организациями потребительской кооперации;
Br2,90 – овцы живым весом, закупаемые организациями, осуществляющими переработку мяса.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.
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