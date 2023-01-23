Постановлением Совмина №39 от 18 января 2023 года утверждено Положение о порядке предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, кредит предоставляется, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев не превышает 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на дату подачи документов для получения кредита.

«Кредит предоставляется обучающемуся либо одному из его родителей или иному законному представителю обучающегося», - говорится в документе.

Возврат (погашение) кредита осуществляется в течение пяти лет с уплатой процентов за пользование им в размере 0,5 ставки рефинансирования Национального банка начиная с месяца, следующего за месяцем отчисления обучающегося из вуза в связи с получением образования, а также в случаях: предоставления обучающемуся отпуска; перевода обучающегося с платного обучения на обучение за счет средств республиканского бюджета; перевода обучающегося для получения образования в другой форме получения образования; перевода обучающегося из одного вуза в другой.