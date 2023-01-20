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В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ЭКЗАМЕНА


10:19 23.01.2023

Постановлением Министерства образования № 509 от 30 декабря 2022 г. скорректировано ведомственное постановление от 11 июля 2022 г. № 184 «Об аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения вносятся в утвержденные постановлением № 184: Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования; Инструкцию по организации и проведению централизованного экзамена.

В соответствии с постановлением № 509 в правилах, в частности, предусматривается:

освобождение от выпускных экзаменов, централизованных экзаменов по завершении обучения и воспитания на III ступенях общего среднего образования для учащихся, осваивающих содержание образовательной программы на дому (на основании приказа руководителя отдела (управления) образования местного исполнительного и распорядительного органа);

прохождение итоговых испытаний по завершении и воспитании на III ступени общего среднего образования в виде выпускного экзамена для экстернов, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел, лечебно-трудовых профилакториях Министерства внутренних дел.

Что касается изменений в Инструкцию по организации и проведению централизованного экзамена (ЦЭ), то в их числе:

уточнение понятия сертификата ЦЭ;

установление формы сертификата ЦЭ;

уточнение вопросов сопровождения проведения ЦЭ (в аудиториях должны находиться педагогические работники: для каждой аудитории определяется не менее трех работников, в числе которых преподающий учебный предмет, по которому проводится ЦЭ);

разрешение участникам ЦЭ при выполнении экзаменационных работ по учебным предметам «Химия», «Физика» использовать калькулятор, который не является средством хранения, приема и передачи информации;

изложение в новой редакции формы заявления на участие в ЦЭ и шкалы перевода балов, полученных участниками ЦЭ, по стобалльной шкале, в отметку по десятибалльной шкале.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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