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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ БУДУЩИМИ МЕДИКАМИ
18:00 20.01.2023
Министерство здравоохранения 16 декабря 2022 г. приняло постановление «О практике студентов, обучающихся по направлению образования «Здравоохранение».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждена Инструкция, которой определены порядок и особенности прохождения практики студентами государственных учреждений высшего образования, осуществляющих обучение по направлению образования «Здравоохранение».
Практика – это обязательный компонент образовательного процесса, который организуется и проводится медуниверситетами во взаимодействии с организациями здравоохранения и иными организациями, являющимися базами практики, для которых осуществляется подготовка специалистов.
Практика направлена на: закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; овладение студентами практическими навыками; формирование у них необходимых умений и компетенций для последующей самостоятельной профессиональной деятельности по избранной специальности.
Перечень баз для ее прохождения определяет Минздрав по предложению главных управлений по здравоохранению облисполкомов и комитета по здравоохранению Минского горисполкома.
При этом вид практики и трудоемкость идентичны для всех форм получения высшего образования по направлению образования «Здравоохранение» (очная и заочная), включая обучение по образовательной программе высшего образования, интегрированной с образовательными программами среднего специального образования.
Организация практики может осуществляться в течение всего учебного года.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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