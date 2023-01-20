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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ БУДУЩИМИ МЕДИКАМИ


18:00 20.01.2023

Министерство здравоохранения 16 декабря 2022 г. приняло постановление «О практике студентов, обучающихся по направлению образования «Здравоохранение».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждена Инструкция, которой определены порядок и особенности прохождения практики студентами государственных учреждений высшего образования, осуществляющих обучение по направлению образования «Здравоохранение».

Практика – это обязательный компонент образовательного процесса, который организуется и проводится медуниверситетами во взаимодействии с организациями здравоохранения и иными организациями, являющимися базами практики, для которых осуществляется подготовка специалистов.

Практика направлена на: закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; овладение студентами практическими навыками; формирование у них необходимых умений и компетенций для последующей самостоятельной профессиональной деятельности по избранной специальности.

Перечень баз для ее прохождения определяет Минздрав по предложению главных управлений по здравоохранению облисполкомов и комитета по здравоохранению Минского горисполкома.

При этом вид практики и трудоемкость идентичны для всех форм получения высшего образования по направлению образования «Здравоохранение» (очная и заочная), включая обучение по образовательной программе высшего образования, интегрированной с образовательными программами среднего специального образования.

Организация практики может осуществляться в течение всего учебного года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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