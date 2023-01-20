НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ

16:33 20.01.2023 Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 26-Т от 30 ноября 2022 г. утверждены экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.04-004-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила расчета технологических нормативов водопользования». Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены правила расчета и оформления технологических нормативов водопользования, которые направлены на: повышение эффективности и рациональное использование водных ресурсов; планомерное снижение воздействия на окружающую среду сбрасываемых сточных вод, образующихся при производстве продукции (использовании сырья, материалов); стимулирование внедрения наилучших доступных технических методов. По видам применения технологические нормативы водопользования подразделяются на: отраслевые технологические нормативы водопользования, которые применяются: в отношении эксплуатируемых объектов; при планировании хозяйственной деятельности; составлении прогнозов водопотребления и водоотведения по отраслям экономики; индивидуальные технологические нормативы водопользования, которые применяются в целях уточнения объемов водопотребления и водоотведения для конкретного производства. При расчете технологических нормативов учитываются следующие факторы: характер производства; назначение вод в процессе производства; уровень использования природных и производственных ресурсов, эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения (канализации); качество и свойства используемых и отводимых вод; возможность очистки и обработки вод. Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.