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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ
16:33 20.01.2023
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 26-Т от 30 ноября 2022 г. утверждены экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.04-004-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила расчета технологических нормативов водопользования».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены правила расчета и оформления технологических нормативов водопользования, которые направлены на:
повышение эффективности и рациональное использование водных ресурсов;
планомерное снижение воздействия на окружающую среду сбрасываемых сточных вод, образующихся при производстве продукции (использовании сырья, материалов);
стимулирование внедрения наилучших доступных технических методов.
По видам применения технологические нормативы водопользования подразделяются на:
отраслевые технологические нормативы водопользования, которые применяются:
в отношении эксплуатируемых объектов;
при планировании хозяйственной деятельности;
составлении прогнозов водопотребления и водоотведения по отраслям экономики;
индивидуальные технологические нормативы водопользования, которые применяются в целях уточнения объемов водопотребления и водоотведения для конкретного производства.
При расчете технологических нормативов учитываются следующие факторы:
характер производства;
назначение вод в процессе производства;
уровень использования природных и производственных ресурсов, эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения (канализации);
качество и свойства используемых и отводимых вод;
возможность очистки и обработки вод.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.
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