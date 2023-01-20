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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ


16:33 20.01.2023

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 26-Т от 30 ноября 2022 г. утверждены экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.04-004-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Правила расчета технологических нормативов водопользования».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлены правила расчета и оформления технологических нормативов водопользования, которые направлены на:

повышение эффективности и рациональное использование водных ресурсов;

планомерное снижение воздействия на окружающую среду сбрасываемых сточных вод, образующихся при производстве продукции (использовании сырья, материалов);

стимулирование внедрения наилучших доступных технических методов.

По видам применения технологические нормативы водопользования подразделяются на:

отраслевые технологические нормативы водопользования, которые применяются:

в отношении эксплуатируемых объектов;

при планировании хозяйственной деятельности;

составлении прогнозов водопотребления и водоотведения по отраслям экономики;

индивидуальные технологические нормативы водопользования, которые применяются в целях уточнения объемов водопотребления и водоотведения для конкретного производства.

При расчете технологических нормативов учитываются следующие факторы:

характер производства;

назначение вод в процессе производства;

уровень использования природных и производственных ресурсов, эксплуатируемых систем водоснабжения и водоотведения (канализации);

качество и свойства используемых и отводимых вод;

возможность очистки и обработки вод.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.
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