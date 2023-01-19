Приказом Министерства здравоохранения Беларуси № 57 от 16.01.2023 внесен ряд изменений в тактику вакцинации против COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, теперь бустерная вакцинация против COVID-19 проводится каждые 6 месяцев с использованием любой доступной вакцины для профилактики COVID-19, допустимой к использованию с учетом возраста и показаний. В том числе допускается использование компонента 1 или компонента 2 без чередования компонентов для двухкомпонентных вакцин, вне зависимости от типа вакцины, применяемой для предшествующей вакцинации (основной (первичной) или бустерной).

Кроме того, определена возможность проведения бустерной вакцинации детей 5-17 лет.

Помимо этого, допускается совместное применение (в один день) вакцины против COVID-19 и иных иммунобиологических лекарственных препаратов в рамках вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Перечнем профилактических прививок по эпидемическим показаниям (за исключением живых вакцин), без соблюдения интервала в 2 недели, если иное не предусмотрено инструкцией по медицинскому применению (листком-вкладышем).

Приказ вступил в силу.