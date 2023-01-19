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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПОВЫСИЛО ЦЕНЫ НА ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
10:55 20.01.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли принято № 6 от 10 января 2023 г. повышены цены на газы углеводородные топливные.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, предельные максимальные отпускные цены на газы углеводородные топливные сжиженные (бутан, пропан), реализуемые организациям, входящим в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», а также иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям повышены на 1,15%.
В ведомстве пояснили, что изменение цен проводится ежегодно в плановом порядке и «направлено на сокращение убыточности их реализации нефтеперерабатывающими организациями на внутреннем рынке Беларуси».
Необходимо отметить, что данное решение не касается цен на природный газ (метан) и углеводородный топливный сжиженный газ (бутан, пропан), реализуемый населению.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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