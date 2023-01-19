С 22 января 2023 г. вступает в силу постановление Совета министров от 30 декабря 2022 г. № 964 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров».

Как разъясняет Министерство антимонопольного регулирования и торговли, правовым актом предусмотрено следующее.

Изменение требований к размещению алкогольных напитков в магазинах.

Во исполнение Комплекса мер, предусматривающего проработку вопроса о запрете размещения крепких алкогольных напитков в прикассовых и акционных зонах торговых объектов, Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703 (далее – Правила № 703), дополнены пунктом 331, предусматривающим запрет на выкладку алкогольных напитков в месте проведения расчетов с покупателями, а также на торговом оборудовании, непосредственно прилегающем к нему.

Данный запрет не будет распространяться на специализированные, фирменные магазины по продаже алкогольных напитков, магазины беспошлинной торговли, магазины и павильоны с торговой площадью 400 и менее квадратных метров, а также расположенные в сельской местности, автомагазины, объекты общественного питания.

Изменение Правил продажи товаров на рынках.

На портале Onliner.by была опубликована статья «В Минске продают подозрительно дешевый творог. А это вообще творог? Проверили в лаборатории». В Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по продовольствию были проведены исследования такой продукции. Испытания, в частности, показали наличие в таких твороге и масле дрожжей, консервантов (сорбиновой, бензойной кислот), стеринов растительного происхождения.

В целях безопасности покупателей перечень запрещенных к продаже на территории рынка товаров, определенный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. № 686, дополнен позицией «творог и творожные изделия, масло из коровьего молока, маргариновая продукция не расфасованные изготовителями в потребительскую упаковку, за исключением продажи такой продукции изготовителями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и физическими лицами, которые ее произвели».

Данный запрет не будет распространяться на продажу указанной продукции изготовителями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и физическими лицами, которые произвели такую продукцию.

Отменено использование счетов-справок при продаже (отчуждении) механических транспортных средств.

Указом от 18 июля 2022 г. № 246 внесены изменения в указ от 15 октября 2007 г. № 504 «О мерах по упорядочению транспортных средств», из которого исключено требование о выдаче счетов-справок при продаже транспортных средств.

В этой связи внесены изменения в соответствующие правила, связанные с продажей механических транспортных средств.

Так, в Правилах № 703 термин «транспортные средства и прицепы к ним» соответствует терминологии указа № 246. В то время как в Правилах комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2008 г. № 744 (Правила № 744), применялся термин «транспортные средства – механические транспортные средства, электромобили, прицепы, иные транспортные средства, самоходные машины, сельскохозяйственная техника, двигатели, кузова, кабины, шасси, рамы к ним».

Вместе с тем электромобиль – это автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от аккумулятора, который может быть заряжен от внешнего источника электрической энергии. Так как электромобиль приводится в движение электродвигателем, то он является механическим транспортным средством.

Применяемый в настоящее время в законодательстве термин «сельскохозяйственная техника» не соответствовал целям Правил № 744, так как предусматривает не только использование такой техники как транспортного средства, но и как «техника для производства сельскохозяйственного продукции, ее переработки и хранения».

В связи с этим из пункта 2 Правил № 744 исключены абзацы седьмой и восьмой, в которых приведены определения терминов «транспортные средства» и «транспортные средства не на ходу». При этом они перечислены в абзаце семнадцатом пункта 12 Правил № 744, которым определено, что под транспортными средствами понимаются механические транспортные средства, прицепы к ним, самоходные машины, двигатели, кузова, кабины, шасси, рамы к ним.

Кроме того, в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов (заключено в Москве 15.08.2014), пункт 29 Правил № 744 дополнен правом принятия на комиссию транспортного средства не только при наличии у комитента свидетельства о регистрации (технического паспорта, технического талона) транспортного средства, но и выданной в установленном порядке выписки из электронного паспорта транспортного средства.

Изменение требований к информации, указываемой в меню объектов общественного питания (п. 41 Правил № 703).

Пунктом 39 Правил № 703 предусмотрено, что информация о продукции общественного питания указывается в меню. При этом этими Правилами, равно как и другими актами законодательства не были установлены требования к его содержанию.

В связи с поступлением обращений субъектов хозяйствования о разъяснении в части состава информации, указываемой в меню, пункт 41 Правил № 703 дополнен требованиями к его содержанию.

Создание условий для упаковывания покупателями товаров, приобретенных в автомагазине.

В связи с обращениями граждан о создании удобств для покупателей при осуществлении ими покупок в автомагазинах Правила № 703 дополнены требованием о создании покупателям условий для упаковывания товаров при их продаже с использованием автомагазинов. Такие условия должны быть созданы владельцем автомагазина, в том числе путем их упаковывания продавцами.

Продажа государственных символов.

В целях надлежащего размещения товаров, содержащих изображение государственных символов Республики Беларусь, Правила № 703 дополнены пунктом 351, которым предусматривается, что выкладка таких товаров производится способами, позволяющими визуально отделить их от других товаров, и сопровождается информационной надписью «Государственные символы Республики Беларусь».