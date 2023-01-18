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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОБСУДИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ФАСОВАННОГО ТОВАРА МОЖНО НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


11:46 19.01.2023

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь «О требованиях к определению количества фасованного товара».

Как сообщает Национальный правовой портал, постановление направлено на упорядочение действий заинтересованных лиц по выполнению требований к определению количества фасованного товара, в том числе к правилам его указания на упаковке, при производстве (фасовании) и (или) реализации фасованного товара.

Документ распространяет действие на фасованные товары, предназначенные для передачи потребителю в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З « О защите прав потребителей», а именно физическому лицу, имеющему намерение заказать или приобрести, либо заказывающему, приобретающему товар (работу, услугу) или использующему товар (результат работы, услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Решение о распространении норм положения на товары «двойного назначения», которые могут быть предназначены как для передачи потребителю, так использованы субъектом хозяйствования для дальнейшего применения в различных областях экономики или для производства иной продукции, должен принимать изготовитель/упаковщик фасованного товара.

Проект постановления не будет распространяться на физических лиц, выступающих в качестве ремесленников согласно законодательству Республики Беларусь.

Предполагается, что положения документа также не будут действовать в отношении лекарственных средств, применяемых в медицинской практике и ветеринарных средств (данные отношения регулируются международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза).

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 января 2023 г.
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