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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
АГЕНТСТВУ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ УСТАНОВЛЕН ЛИМИТ ОБЛИГАЦИЙ НА 2023 ГОД
10:38 19.01.2023
Постановлением Совета министров и Национального банка № 44/2 от 18 января 2023 г. установлен лимит эмиссии облигаций ОАО «Агентство по управлению активами» на 2023 год.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, лимит установлен в размере 1100 млн рублей.
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