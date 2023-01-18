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АГЕНТСТВУ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ УСТАНОВЛЕН ЛИМИТ ОБЛИГАЦИЙ НА 2023 ГОД

10:38 19.01.2023 Постановлением Совета министров и Национального банка № 44/2 от 18 января 2023 г. установлен лимит эмиссии облигаций ОАО «Агентство по управлению активами» на 2023 год. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, лимит установлен в размере 1100 млн рублей.