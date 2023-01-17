Министерство финансов 3 января 2023 г. приняло постановление № 1 «Об оценке соответствия».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждено Положение, которым определен порядок проведения профильным ведомством оценки соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Оценка затрагивает: брокерскую деятельность; дилерскую деятельность; депозитарную деятельность; деятельность по доверительному управлению ценными бумагами; клиринговую деятельность; деятельность по организации торговли ценными бумагами.

При проведении оценки изучаются и анализируются:

сведения, содержащиеся в предоставленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении о предоставлении (об изменении) лицензии и документах;

документы и (или) сведения, имеющиеся в Минфине;

документы и (или) сведения, необходимые для проведения оценки соискателя лицензии, полученные у иных государственных органов и других организаций.

Ведомственное постановление от 30 ноября 2010 г. № 144 «О порядке проведения оценки соответствия возможностей соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам лицензионным требованиям и условиям» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.