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ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
17:33 18.01.2023
Министерство финансов 3 января 2023 г. приняло постановление № 1 «Об оценке соответствия».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждено Положение, которым определен порядок проведения профильным ведомством оценки соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.
Оценка затрагивает: брокерскую деятельность; дилерскую деятельность; депозитарную деятельность; деятельность по доверительному управлению ценными бумагами; клиринговую деятельность; деятельность по организации торговли ценными бумагами.
При проведении оценки изучаются и анализируются:
сведения, содержащиеся в предоставленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении о предоставлении (об изменении) лицензии и документах;
документы и (или) сведения, имеющиеся в Минфине;
документы и (или) сведения, необходимые для проведения оценки соискателя лицензии, полученные у иных государственных органов и других организаций.
Ведомственное постановление от 30 ноября 2010 г. № 144 «О порядке проведения оценки соответствия возможностей соискателя специального разрешения (лицензии) (лицензиата) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам лицензионным требованиям и условиям» признается утратившим силу.
Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
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