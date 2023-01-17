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В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ

10:13 18.01.2023 Лукашенко 17 января подписал указ № 11, которым совершенствуется деятельность органов финансового расследования Комитета государственного контроля, сообщает его пресс-служба. Документ предусматривает корректировку ряда указов, регламентирующих порядок прохождения службы в органах финансовых расследований (в том числе в части обеспечения унифицированного с иными военизированными организациями подхода), правовое регулирование деятельности Департамента финансовых расследований КГК, а также вопросы материально-технического обеспечения сотрудников органов финансовых расследований.