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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗНЫХ СТРАН
13:19 17.01.2023
В Беларуси при строительстве зданий и сооружений допускается применение проектной документации, разработанной и прошедшей экспертизу по строительным, техническим нормам иных стран. Это предусмотрено указом № 9, который Лукашенко подписал 17 января, сообщает его пресс-служба.
В соответствии с документом внесены изменения в указ № 26 "О мерах по совершенствованию строительной деятельности" от 14 января 2014 года.
Порядок строительства конкретных объектов по нормам иных стран, приемки в эксплуатацию таких объектов, осуществления надзора за ними при строительстве будет устанавливать Совет министров.
Указ вступает в силу после его официального опубликования.
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