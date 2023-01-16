ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


БОЛЕЕ 20 ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДГОТОВИТЬ В 2023 ГОДУ


11:28 17.01.2023

Распоряжением премьер-министра № 6р от 13 января 2023 г. утвержден план подготовки проектов постановлений Совета министров Беларуси на 2023 год.

Как сообщает Национальный правовой портал, в план вошли проекты постановлений:

о республиканских заказниках;

о материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы в 2023 году;

об объемах реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости в 2024 году;

об определении перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2024 году;

об особенностях формирования и использования внебюджетных средств бюджетными научными организациями.

Также планируется внести изменения в ряд постановлений правительства, среди которых:

от 30 декабря 2019 г. № 940 «О функционировании механизма электронных накладных»;

от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и дополнений в Устав республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь»;

от 7 февраля 2008 г. № 168 «Об утверждении Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления»;

от 10 октября 2018 г. № 731 «Об утверждении Программы создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей».

Всего в перечне содержится 24 проекта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2023
валюта курс
EUR 2.8315
USD 2.6162
RUB 3.8459
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8347 0
USD 2.6162 +0.0107
RUB 3.8459 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7750 2.8200
USD 2.6230 2.6360
RUB 2.8000 3.8550
подробнее

Конвертация в банках
на 17.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0780
EUR/RUB 73.0000 99.0000
USD/RUB 68.4000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте