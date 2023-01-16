|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТОЧНЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СОЦУСЛУГ ГОСОРГАНИЗАЦИЯМИ
10:09 17.01.2023
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 86 от 8 декабря 2022 г. скорректировано ведомственное постановление от 26 января 2013 г. № 11 «Об оказании социальных услуг государственными организациями, оказывающими социальные услуги».
Как сообщает Национальный правовой портал, внесены уточнения в формы договоров оказания социальных услуг:
стоимость койко-дня меняется на стоимость социального обслуживания в сутки (в связи с установлением облисполкомами и Мингорисполкомом суточных тарифов на оказание социальных услуг в домах-интернатах);
для закрепления обязательств, когда плательщиками по договору выступают гражданин, получающий услуги, и третье лицо, внесены необходимые дополнения в форму договора (трехстороннего) оказания социальных услуг.
Изменения коснулись и Инструкции о порядке и условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания. В их числе:
предоставление услуги сопровождаемого проживания (п. 25 перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденного постановлением Правительства от 27 декабря 2012 г. № 1218) территориальными центрами социального обслуживания только для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
для отдельных форм социального обслуживания в перечне документов, подтверждающих наличие либо отсутствие у гражданина медицинских показаний либо противопоказаний, наряду со справкой о состоянии здоровья предусмотрена необходимость заключения врачебно-консультационной комиссии;
в числе документов, которые гражданин предоставляет для оказания социальных услуг, с учетом выполнения требований Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных» предусматривается, при необходимости, его согласие на обработку специальных персональных данных;
при поступлении инвалида (ребенка-инвалида) в стационарное учреждение социального обслуживания для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации на основании комплексной оценки его потребностей составление индивидуального плана социальной реабилитации, абилитации и затем оформление результатов и рекомендаций по дальнейшему осуществлению социальной реабилитации, абилитации (постановлением № 86 утверждена соответствующая форма плана);
определение порядка и условий оказания социальных услуг центрами социальной реабилитации, абилитации инвалидов.
Изменения направлены на реализацию положений Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Постановление вступило в силу 6 января 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.01.2023
Курсы в банках
на 17.01.2023
Конвертация в банках
на 17.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте