Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 86 от 8 декабря 2022 г. скорректировано ведомственное постановление от 26 января 2013 г. № 11 «Об оказании социальных услуг государственными организациями, оказывающими социальные услуги».

Как сообщает Национальный правовой портал, внесены уточнения в формы договоров оказания социальных услуг:

стоимость койко-дня меняется на стоимость социального обслуживания в сутки (в связи с установлением облисполкомами и Мингорисполкомом суточных тарифов на оказание социальных услуг в домах-интернатах);

для закрепления обязательств, когда плательщиками по договору выступают гражданин, получающий услуги, и третье лицо, внесены необходимые дополнения в форму договора (трехстороннего) оказания социальных услуг.

Изменения коснулись и Инструкции о порядке и условиях оказания социальных услуг государственными учреждениями социального обслуживания. В их числе:

предоставление услуги сопровождаемого проживания (п. 25 перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденного постановлением Правительства от 27 декабря 2012 г. № 1218) территориальными центрами социального обслуживания только для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

для отдельных форм социального обслуживания в перечне документов, подтверждающих наличие либо отсутствие у гражданина медицинских показаний либо противопоказаний, наряду со справкой о состоянии здоровья предусмотрена необходимость заключения врачебно-консультационной комиссии;

в числе документов, которые гражданин предоставляет для оказания социальных услуг, с учетом выполнения требований Закона Республики Беларусь «О защите персональных данных» предусматривается, при необходимости, его согласие на обработку специальных персональных данных;

при поступлении инвалида (ребенка-инвалида) в стационарное учреждение социального обслуживания для прохождения курса социальной реабилитации, абилитации на основании комплексной оценки его потребностей составление индивидуального плана социальной реабилитации, абилитации и затем оформление результатов и рекомендаций по дальнейшему осуществлению социальной реабилитации, абилитации (постановлением № 86 утверждена соответствующая форма плана);

определение порядка и условий оказания социальных услуг центрами социальной реабилитации, абилитации инвалидов.

Изменения направлены на реализацию положений Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Постановление вступило в силу 6 января 2023 г.