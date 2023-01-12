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В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ МЕСТНЫЙ СБОР ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ НА МАШИНЕ С 1 ФЕВРАЛЯ


11:32 16.01.2023

В соответствии с решением Брестского областного Совета депутатов от 30 декабря 2022 г. № 390 с 1 февраля 2023 г. на территории Брестской области вводится местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска.

Как сообщает Национальный правовой портал, сбор вводится до 1 января 2025 г. Его ставка составит 1 базовую величину.

Аналогичный сбор будет также взиматься на территории Витебской и Гродненской областей.

Напомним, что с 1 января 2023 г. базовая величина установлена в размере 37 рублей.

От уплаты сбора в Брестском регионе освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

лица, выезжающие после похорон в Республике Беларусь членов семьи и близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане, выезжающие после пребывания на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Республики Беларусь, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из Республики Беларусь по постановлениям (решениям) компетентных органов о депортации (высылке);

иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск»;

граждане Республики Беларусь, направляемые за пределы Республики Беларусь для получения медицинской помощи, при наличии решения комиссии по направлению граждан Республики Беларусь за пределы республики для получения медицинской помощи при Министерстве здравоохранения.

Правовой акт вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.
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