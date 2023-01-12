В Минске в 2023 и 2024 годах проведут эксперимент по оплате транспортной работы при выполнении городских автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 22 от 11 января 2023 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен порядок оплаты транспортной работы при выполнении в столице указанных перевозок в случае заключения договора об оказании услуг оператора автомобильных перевозок пассажиров путем возмещения расходов, связанных с выполнением данных перевозок по тарифам, регулируемым в соответствии с законодательством о ценообразовании, с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан.

Документом установлено, что источниками финансовых средств для оплаты транспортной работы являются выручка от реализации проездных документов и субсидии, предоставляемые по решениям Минского городского Совета депутатов о бюджете Минска на соответствующий финансовый год, на возмещение части расходов, связанных с организацией и выполнением городских автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования, в соответствии с законами Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» и от 5 мая 1998 г. № 140-З «Об основах транспортной деятельности».

Положением урегулированы вопросы:

расчета плановой потребности в финансовых средствах на оплату транспортной работы по их источникам на очередной год;

расчета плановой стоимости транспортной работы на очередной год;

определения плановой выручки от реализации проездных документов и плановой потребности в субсидиях на очередной год;

изменения базовой стоимости единицы транспортной работы и базовой стоимости перевозки одного пассажира;

контроля и учета выполнения транспортной работы за отчетный период;

оплаты транспортной работы за отчетный период.

Определено также, как будет вестись учет и контроль перевозок пассажиров.

Так, перевозки платных и льготных пассажиров будут учитываться перевозчиком с использованием автоматизированной системы оплаты и контроля оплаты проезда (АСОКОП) с предоставлением информации оператору и заказчику.

При этом для учета перевозок:

льготных пассажиров будет применяться проездной документ «льготный» (его форму устанавливает заказчик);

пассажиров, обучающихся в учреждениях образования и имеющих право на бесплатный проезд, – могут применяться карта учащегося, билет учащегося «Ученический билет».

Подтверждением факта проезда льготного пассажира будет служить отметка указанных документов в АСОКОП посредством компостера либо валидатора.

На Минский горисполком возложены обязанности по: проведению эксперимента; анализу хода проведения эксперимента и работы по транспортному обслуживанию населения; по информированию населения о проведении в столице эксперимента и применению проездного документа «льготный».

Обеспечивать координацию и методологическое сопровождение эксперимента уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.