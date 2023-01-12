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УТОЧНЕН ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСГРАНИЦУ БЕЛАРУСИ


15:57 13.01.2023

Постановлением Совета министров № 20 от 11 января 2023 г. внесены изменения в порядок функционирования пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства № 175 от 10 февраля 2009 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, в новой редакции излагается Положение, которым определен порядок:

установления, строительства (реконструкции), оборудования, технического оснащения, открытия, содержания (в том числе финансирования), закрытия пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;

предоставления помещений, сооружений, технологического оборудования пунктов пропуска, необходимых для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля, помещений для размещения физлиц, не пропущенных через Государственную границу Республики Беларусь.

Положением установлена классификация пунктов пропуска:

по виду международного сообщения (автодорожные, железнодорожные, речные, воздушные, пешеходные);

по характеру международного сообщения (грузовые, пассажирские, грузопассажирские);

по порядку функционирования (постоянные или временные, круглосуточные или работающие в определенный период времени суток);

по статусу (международные, межгосударственные, пункты упрощенного пропуска).

Наименование пунктам пропуска, как правило, присваивается в соответствии с наименованием железнодорожного вокзала (станции), речного порта, аэропорта, аэродрома или ближайшего населенного пункта.

Документом также определены организации, за которыми закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления:

пункты пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), в речных портах, аэропортах – организации, подчиненные Министерству транспорта и коммуникаций;

автодорожные пункты пропуска, в которых размещены республиканские пункты таможенного оформления, – таможенный орган, в регионе деятельности которого они находятся;

пункты упрощенного пропуска – местные исполнительные и распорядительные органы, на территории которых они находятся.

Пункты пропуска устанавливаются на основании решения Президента по предложению Совета Министров.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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