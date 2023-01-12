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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ
14:21 13.01.2023
Постановлением Министерства образования № 481 от 15 декабря 2022 г. утверждено Положение о дистанционной форме получения образования при реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых.
Как сообщает Национальный правовой портал, положением определены основные требования к организации образовательного процесса в целях освоения слушателями, стажерами образовательных программ дополнительного образования взрослых в дистанционной форме получения образования (ДФПО):
в учреждениях дополнительного образования взрослых;
в учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых;
в иных организациях и индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.
Какие программы в ДФПО не реализуются?
К ним отнесены образовательные программы:
повышения квалификации рабочих (служащих);
переподготовки рабочих (служащих);
профессиональной подготовки рабочих (служащих);
подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин;
переподготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин;
повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин.
Что должно быть определено порядком реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых в ДФПО?
Данный порядок разрабатывается и утверждается учреждениями образования. Им определяются:
условия функционирования электронной образовательной среды при реализации образовательных программ в ДФПО, в том числе используемое программное обеспечение, порядок создания личного кабинета, защиты и хранения информации, доступа к сетевым информационным ресурсам учреждения образования, иные условия;
порядок верификации личности обучающегося, технологии проведения прокторинга;
перечень учебно-методической документации, учебных и иных изданий, контрольно-измерительных материалов, информационно-аналитических материалов и других компонентов электронного образовательного ресурса, необходимых для организации образовательного процесса;
формы учета часов учебной работы педагогических работников, учета посещаемости учебных занятий обучающимися.
Прокторинг – процедура верификации личности обучающегося, подтверждения результатов и соблюдения установленных правил прохождения аттестации
При каком условии учреждения образования могут реализовывать образовательные программы в ДФПО?
Реализация таких программ возможна при наличии: системы электронного обучения; порядка реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых в ДФПО.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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