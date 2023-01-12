Постановлением Министерства образования № 481 от 15 декабря 2022 г. утверждено Положение о дистанционной форме получения образования при реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых.

Как сообщает Национальный правовой портал, положением определены основные требования к организации образовательного процесса в целях освоения слушателями, стажерами образовательных программ дополнительного образования взрослых в дистанционной форме получения образования (ДФПО):

в учреждениях дополнительного образования взрослых;

в учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых;

в иных организациях и индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

Какие программы в ДФПО не реализуются?

К ним отнесены образовательные программы:

повышения квалификации рабочих (служащих);

переподготовки рабочих (служащих);

профессиональной подготовки рабочих (служащих);

подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин;

переподготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин;

повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин.

Что должно быть определено порядком реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых в ДФПО?

Данный порядок разрабатывается и утверждается учреждениями образования. Им определяются:

условия функционирования электронной образовательной среды при реализации образовательных программ в ДФПО, в том числе используемое программное обеспечение, порядок создания личного кабинета, защиты и хранения информации, доступа к сетевым информационным ресурсам учреждения образования, иные условия;

порядок верификации личности обучающегося, технологии проведения прокторинга;

перечень учебно-методической документации, учебных и иных изданий, контрольно-измерительных материалов, информационно-аналитических материалов и других компонентов электронного образовательного ресурса, необходимых для организации образовательного процесса;

формы учета часов учебной работы педагогических работников, учета посещаемости учебных занятий обучающимися.

Прокторинг – процедура верификации личности обучающегося, подтверждения результатов и соблюдения установленных правил прохождения аттестации

При каком условии учреждения образования могут реализовывать образовательные программы в ДФПО?

Реализация таких программ возможна при наличии: системы электронного обучения; порядка реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых в ДФПО.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.