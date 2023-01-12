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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫВОЗ ПРОДУКТОВ В ЛИТВУ И ПОЛЬШУ ВЛАСТИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ НА ГОД
12:46 13.01.2023
Решением Гродненского облисполкома № 1 от 5 января 2023 года продлено разрешение физлицам без ограничений вывозить продукты питания в Литву и Польшу.
«Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. №224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Республики Беларусь в Республику Польша, Литовскую Республику в срок по 31 декабря 2023 года», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Ранее правительство Беларуси ограничило вывоз населением за границу муки и круп, макаронных изделий, растительного масла, сахара, соли, мясных, молочных и рыбных консервов.
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