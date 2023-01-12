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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ


11:27 13.01.2023

Постановлением Совмина № 24 от 11 января 2023 года утверждены виды сельхозпродукции, за производство которой в 2023 году сельхозпредприятиям будут выплачиваться прямые субсидии, а также величину таких субсидий.

«…видами сельскохозяйственной продукции, на которые выплачиваются надбавки, являются … молоко коровье; молоко кобылье; молоко козье; молоко овечье; молодняк крупного рогатого скота молочных пород, произведенный на животноводческих объектах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота; крупный рогатый скот мясных пород и их помесей; овцы; шерсть овечья; просо (классы 1 и 2); ячмень (класс 1); гречиха; треста льна-долгунца», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Субсидии будут выплачиваться «из средств местных бюджетов».

В частности, за тонну молока коровьего базисной жирности производитель получит 30,8 рубля, гречихи – 115 рублей, ячменя – 194,7 рубля, крупного рогатого скота в убойном весе (говядина) – 547,9 рубля.
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