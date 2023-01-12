Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 3 от 5 января 2023 г. изменен тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тариф установлен в размере 21,01 белорусского рубля за 1000 куб. м (ранее - 19,54 рубля).

«Изменение тарифа произведено в плановом порядке в соответствии с прогнозными параметрами социально-экономического развития Республики Беларусь на 2023 год», - отметили в пресс-службе.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.