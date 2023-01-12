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МАРТ ПОВЫСИЛО ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
10:33 13.01.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 3 от 5 января 2023 г. изменен тариф на услугу по транспортировке природного газа по системе распределительных трубопроводов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, тариф установлен в размере 21,01 белорусского рубля за 1000 куб. м (ранее - 19,54 рубля).
«Изменение тарифа произведено в плановом порядке в соответствии с прогнозными параметрами социально-экономического развития Республики Беларусь на 2023 год», - отметили в пресс-службе.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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