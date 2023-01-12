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СБОР ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ ДО 2025 ГОДА
09:55 13.01.2023
Решением Гродненского областного совета депутатов № 466 от 29 декабря 2022 года продлено взимание сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пунктах пропуска.
«Ввести до 1 января 2025 г. на территории Гродненской области местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и установить ставку сбора в размере 1 (одной) базовой величины», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют:
представители государственных органов Беларуси в целях исполнения служебных обязанностей при наличии подтверждающих документов;
граждане, выезжающие за пределы Беларуси для получения медицинской помощи и сопровождающие их лица;
лица, сопровождающие малолетних детей, следующих на лечение в санаторнокурортные учреждения, при наличии подтверждающих документов;
иностранные граждане, прибывшие в Республику Беларусь по приглашению государственных органов для участия в мероприятиях на территории Республики Беларусь, при наличии подтверждающих документов;
иностранные граждане и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100%, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;
лица, выезжающие из Республики Беларусь с похорон членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;
лица, выезжающие из Республики Беларусь по постановлениям о депортации (высылке), при наличии подтверждающих документов.
Решение будет опубликовано в газете «Гродзенская праўда» и вступит в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, то есть с 1 февраля 2023 г.
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