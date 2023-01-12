ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СБОР ЗА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛИЛИ ДО 2025 ГОДА


09:55 13.01.2023

Решением Гродненского областного совета депутатов № 466 от 29 декабря 2022 года продлено взимание сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пунктах пропуска.

«Ввести до 1 января 2025 г. на территории Гродненской области местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и установить ставку сбора в размере 1 (одной) базовой величины», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

представители государственных органов Беларуси в целях исполнения служебных обязанностей при наличии подтверждающих документов;

граждане, выезжающие за пределы Беларуси для получения медицинской помощи и сопровождающие их лица;

лица, сопровождающие малолетних детей, следующих на лечение в санаторнокурортные учреждения, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане, прибывшие в Республику Беларусь по приглашению государственных органов для участия в мероприятиях на территории Республики Беларусь, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане и лица без гражданства при наличии документов, подтверждающих степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100%, выданных компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

лица, выезжающие из Республики Беларусь с похорон членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

лица, выезжающие из Республики Беларусь по постановлениям о депортации (высылке), при наличии подтверждающих документов.

Решение будет опубликовано в газете «Гродзенская праўда» и вступит в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, то есть с 1 февраля 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2023
валюта курс
EUR 2.8261
USD 2.6260
RUB 3.8738
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.6260 -0.0526
RUB 3.8738 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7550 2.8050
USD 2.6020 2.6180
RUB 2.8000 3.8750
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0710
EUR/RUB 72.5000 97.0000
USD/RUB 67.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте