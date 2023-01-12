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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ И ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
18:14 12.01.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 1 от 3 января 2023 г. изменены тарифы на тепловую и электрическую энергию для организаций.
Как сообщает Национальный правовой портал, скорректированы тарифы на отпускаемую республиканскими унитарными предприятиями электроэнергетики государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:
тепловую энергию на уровне тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению, на границе балансовой принадлежности тепловых сетей в размере:
21,9245 белорусского рубля за 1 Гкал, с 1 июня 2023 г. – в размере 24,7187 белорусского рубля за 1 Гкал для религиозных организаций; организаций здравоохранения (их структурных и (или) обособленных подразделений), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях; протезно-ортопедических восстановительных центров и их структурных и (или) обособленных подразделений; организаций в части использования тепловой энергии для нужд детских домов семейного типа;
126,29 белорусского рубля за 1 Гкал для творческих мастерских (на данный момент – 118,85 белорусского рубля за 1 Гкал);
электрическую энергию организациям на уровне тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению;
тепловую энергию организациям:
расположенным на территории Беларуси, в том числе Минска, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению) – 21,05 белорусского рубля за 1 Гкал, с 1 июня 2023 г. – 23,73 белорусского рубля за 1 Гкал;
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим ЖКУ, организациям застройщиков, товариществам собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые помещения, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), подлежащих оплате по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание данных услуг – 121,25 белорусского рубля за 1 Гкал (на сегодняшний день 114,10 белорусского рубля за 1 Гкал).
Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.
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