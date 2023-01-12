НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

МАРТ ПОВЫСИЛО ЦЕНУ НА РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ В БАЛЛОНАХ ГАЗ

17:55 12.01.2023 Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 2 от 5 января 2023 г. изменена цена на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах. Как сообщает Национальный правовой портал, цена за 1 кг газа для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг) составит 1 рубль 43 копейки (на сегодняшний день – 1 рубль 37 копеек). Постановление вступает в силу после его официального опубликования.