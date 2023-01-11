Постановлением Совета министров № 5 от 5 января 2023 года утверждены объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2023 год.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, закупки зерна по госзаказу составляют 806,5 тыс. т, в том числе пшеницы – 530 тыс. т, ржи – 181 тыс. т, ячменя – 21,7 тыс. т, овса – 34 тыс. т, гречихи – 30 тыс. т, проса – 9,8 тыс. т.

Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения на 2023 год определен в размере 22 тыс. т.

Объем закупок сахарной свеклы составит 3,25 млн т, пивоваренного ячменя – 100 тыс. т, льноволокна - 20,7 тыс. т.

Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2023 год для концерна «Белгоспищепром» утвержден в размере 100 тыс. т.