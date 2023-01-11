Решением Витебского областного совета депутатов № 358 от 30 декабря 2022 г. продлено взимание сбора за пересечение транспортными средствами государственной границы в пунктах пропуска.

«Ввести до 1 января 2025 г. на территории Витебской области местный сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь (далее – сбор) в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и установить ставку сбора в размере 1 (одной) базовой величины», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Платить нужно будет при выезде из страны через пункты пропуска на границе с Латвией («Григоровщина», «Гаврилино», «Урбаны», «Плюсы») и Литвой («Видзы», «Мольдевичи», «Лынтупы»).

Витебский облсовет освободил от уплаты сбора за выезд из страны следующие категории:

представители госорганов Беларуси, выезжающие в служебных целях;

иностранцы и лица без гражданства, приезжавшие в Беларусь по приглашению госорганов и госорганизаций;

иностранцы и лица без гражданства, которые въезжали в Беларусь по безвизовому режиму в связи с проведением «Славянского базара» при наличии билетов на фестиваль;

ветераны ВОВ и боевых действий на территории других государств при наличии белорусских подтверждающих документов;

иностранцы и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100%;

те, кто выезжает за границу для получения медпомощи, при наличии документов (или их копий) от Минздрава или принимающей организации, и те, кто приезжал в Беларусь для лечения, при наличии документов (копий) белорусской организации здравоохранения, а также их сопровождающие;

иностранцы, которые отдыхали в белорусских санаториях и оздоровительных организациях;

белорусы, выезжающие для ухода за членами семьи, близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью, а также белорусы и иностранцы, которые приезжали для такого ухода в Беларусь и возвращаются домой;

иностранцы, которые приезжали в Беларусь на похороны родственников;

те, кто перевозит стволовые клетки и органы для трансплантации;

те, кого депортируют или высылают.

Решение будет опубликовано в газете «Витебские вести» и вступит в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.