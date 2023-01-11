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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН УСТАНОВИЛ СТАВКИ ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ И ПИЛОПРОДУКЦИЮ НА 2023 ГОД
10:10 12.01.2023
Постановлением Совета министров № 956 от 30 декабря 2022 г. установлены ставки вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, при экспорте необработанных лесоматериалов и лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленные пласти толщиной 50 мм и более, ставка устанавливается на уровне 100 евро за 1 куб. м, для лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленных пласти толщиной менее 50 мм – 15 % от таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. м, а на несобранные бруски, планки и фриз для паркета или деревянного покрытия полов – 100 евро за 1 кв.м.
«Принятие ставок вывозных таможенных пошлин обеспечит защиту интересов внутреннего потребителя, будет способствовать стимулированию развития полной переработки древесины внутри страны и производства продукции с высокой добавленной стоимостью», - отметили в пресс-службе.
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