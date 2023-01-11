Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 91 от 3 ноября 2022 г. скорректированы единые программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации водителей механических транспортных средств. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 47 от 23 октября 2012 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, в числе изменений:

дополнение единых программ нормами, позволяющими обучаться на транспортных средствах с механической или автоматической трансмиссией;

введение новых единых программ переподготовки водителей автобусов категории «D» на право управления троллейбусами категории «I» и переподготовки водителей троллейбусов категории «I» на право управления автобусами категории «D» (новшество связано с современными тенденциями развития электрического транспорта для предоставления возможности переподготовки водителей автобусов и троллейбусов).

Кроме того, утверждаются единые программы, специально предназначенные для водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов:

подготовка водителей транспортных средств категории «С» (международные перевозки);

переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на право управления составами транспортных средств категории «CE» (международные перевозки).

Такими программами предусмотрено:

внесение существенных изменений в содержание предметов «Устройство и эксплуатация автомобилей категории «С» и «Устройство и эксплуатация состава транспортных средств категории «СЕ»;

включение предмета «Организация и выполнение международных автомобильных перевозок грузов» (его тематика и содержание предполагает изучение большинства вопросов, входящих в Программу обучающих курсов на подтверждение профессиональной компетентности водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов, утвержденную постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 22 ноября 2018 г. № 25).

Данное нововведение направлено на содействие развитию международных автомобильных перевозок и сокращение времени на подготовку (переподготовку) водителей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.