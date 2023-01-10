ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПУБЛИКОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК АДМИНПРОЦЕДУР ПО ВОПРОСАМ ОТЧУЖДЕНИЯ И РАЗДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


11:16 11.01.2023

На Национальном правовом портале опубликован указ № 466 от 30 декабря 2022 г., направленный на приведение ряда правовых актов в соответствие с новой редакцией Кодекса о земле.

Как сообщает НЦПИ, указом корректируется более 30 нормативных актов в части используемой в них терминологии.

Также документом предусмотрено внесение изменений в порядок осуществления административных процедур, связанных с отчуждением и разделом земельных участков, изменением их целевого назначения.

В частности, в перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденном указом № 200 от 26 апреля 2010 г.:

появится процедура 1.1.23, касающаяся получения разрешения раздела, изменения целевого назначения отдельных видов земельных участков, предоставления дополнительного земельного участка в связи с необходимостью увеличения размера и изменения границы земельного участка, изменения вида права на земельный участок в случаях, когда необходимость такого изменения предусмотрена Кодексом Республики Беларусь о земле;

процедурой 22.1.20 предусмотрена госрегистрация договора залога права аренды земельного участка или соглашения о его изменении либо расторжении или возникновения, прекращения залога права аренды. При осуществлении данной процедуры будет в том числе взиматься:

0,5 базовой величины (без учета стоимости земельно-кадастрового плана земельного участка) – за государственную регистрацию одного объекта государственной регистрации;

0,1 базовой величины (без учета стоимости земельно-кадастрового плана земельного участка) – за второй и каждый последующий экземпляр свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации;

0,1 базовой величины – за государственную регистрацию каждого последующего объекта государственной регистрации в соответствии с заявлением о государственной регистрации независимо от количества применяемых согласно перечню процедур.

Кроме того, с 1 января 2024 г. в Единый реестр имущества будут включаться сведения о земельных участках, содержащиеся в перечнях свободных (незанятых) земельных участков и перечнях земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

Согласно действующим нормам указа от 18 мая 2020 г. № 168 «О Едином реестре имущества» в указанный реестр включаются сведения:

о государственном имуществе и фактическом состоянии его использования, в том числе о земельных участках, предоставленных юридическим лицам, за исключением хозяйственных обществ без участия государства; об имуществе, находящемся в собственности хозяйственных обществ с участием государства, и фактическом состоянии его использования;

об имуществе Союзного государства, находящемся на территории Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что указом № 466 утрачивает силу ряд нормативных правовых актов и их положений, в том числе указы:

от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков»;

от 11 декабря 2009 г. № 622 «О совершенствовании порядка регулирования земельных отношений и осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель».

Основные положения указа № 466 вступили в силу 1 января 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2023
валюта курс
EUR 2.8856
USD 2.6858
RUB 3.8589
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9000 -0.0095
USD 2.6858 -0.0243
RUB 3.8589 +0.0239
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8200 2.8590
USD 2.6800 2.6950
RUB 2.8000 3.8600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0690
EUR/RUB 74.0000 99.0000
USD/RUB 69.5000 94.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте