На Национальном правовом портале опубликован указ № 466 от 30 декабря 2022 г., направленный на приведение ряда правовых актов в соответствие с новой редакцией Кодекса о земле.

Как сообщает НЦПИ, указом корректируется более 30 нормативных актов в части используемой в них терминологии.

Также документом предусмотрено внесение изменений в порядок осуществления административных процедур, связанных с отчуждением и разделом земельных участков, изменением их целевого назначения.

В частности, в перечне административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденном указом № 200 от 26 апреля 2010 г.:

появится процедура 1.1.23, касающаяся получения разрешения раздела, изменения целевого назначения отдельных видов земельных участков, предоставления дополнительного земельного участка в связи с необходимостью увеличения размера и изменения границы земельного участка, изменения вида права на земельный участок в случаях, когда необходимость такого изменения предусмотрена Кодексом Республики Беларусь о земле;

процедурой 22.1.20 предусмотрена госрегистрация договора залога права аренды земельного участка или соглашения о его изменении либо расторжении или возникновения, прекращения залога права аренды. При осуществлении данной процедуры будет в том числе взиматься:

0,5 базовой величины (без учета стоимости земельно-кадастрового плана земельного участка) – за государственную регистрацию одного объекта государственной регистрации;

0,1 базовой величины (без учета стоимости земельно-кадастрового плана земельного участка) – за второй и каждый последующий экземпляр свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации;

0,1 базовой величины – за государственную регистрацию каждого последующего объекта государственной регистрации в соответствии с заявлением о государственной регистрации независимо от количества применяемых согласно перечню процедур.

Кроме того, с 1 января 2024 г. в Единый реестр имущества будут включаться сведения о земельных участках, содержащиеся в перечнях свободных (незанятых) земельных участков и перечнях земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

Согласно действующим нормам указа от 18 мая 2020 г. № 168 «О Едином реестре имущества» в указанный реестр включаются сведения:

о государственном имуществе и фактическом состоянии его использования, в том числе о земельных участках, предоставленных юридическим лицам, за исключением хозяйственных обществ без участия государства; об имуществе, находящемся в собственности хозяйственных обществ с участием государства, и фактическом состоянии его использования;

об имуществе Союзного государства, находящемся на территории Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что указом № 466 утрачивает силу ряд нормативных правовых актов и их положений, в том числе указы:

от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков»;

от 11 декабря 2009 г. № 622 «О совершенствовании порядка регулирования земельных отношений и осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель».

Основные положения указа № 466 вступили в силу 1 января 2023 г.