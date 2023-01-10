Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 77 от 14 декабря 2022 г. утвержден порядок проведения оценки и экспертизы лицензии в сфере пожарной безопасности.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждено Положение, которым определен порядок проведения:

оценки соответствия возможностей лицензиата лицензионным требованиям на осуществление деятельности по обеспечению пожарной безопасности;

экспертизы соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям на осуществление деятельности по обеспечению пожарной безопасности.

Эксперты и работники Республиканского центра сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям обеспечивают полноту, качество проведенной экспертизы, оценки и достоверность выводов, сделанных в заключении по их результатам.

Экспертизу проводят эксперты на основании соответствующего решения указанного центра. В случае принятия такого решения определяется экспертный орган, которому поручается проведение экспертизы.

При определении экспертного органа применяется административно-территориальный принцип нахождения (регистрации) соискателя лицензии (лицензиата). Проведение экспертизы может быть поручено нескольким экспертным органам.

Что касается проведения оценки соответствия возможностей лицензиата лицензионным требованиям, то она проводится работниками Республиканского центра сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности при:

присоединении лицензиата – юридического лица к другому юридическому лицу, которое аналогичной лицензии не имеет;

реорганизации лицензиата – юридического лица в форме выделения одного или более юридических лиц;

реорганизации лицензиата – юридического лица в форме разделения;

реорганизации лицензиата – юридического лица в форме слияния.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.