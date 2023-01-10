В Генеральной прокуратуре прокомментировали основные изменения законов по вопросам борьбы с коррупцией.

Напомним, закон № 232-З «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией» (закон) был принят 30 декабря 2023 года.

Как сообщается на сайте НЦПИ, правовым актом внесены изменения в закон от 15 июля 2015 года № 305-З «О борьбе с коррупцией» (закон о борьбе с коррупцией). Скорректированы соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Беларусь и Трудового кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года № 2050-XII «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований».

Внесенные изменения не связаны с корректировкой концептуальных положений антикоррупционного законодательства, а направлены на совершенствование профилактических механизмов противодействия коррупции, оптимизацию взаимодействия в названной сфере.

Так, в ст. 1 закона о борьбе с коррупцией введены определения терминов «организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности», что имеет значение при определении субъекта коррупционного правонарушения и привлечении лица к ответственности.

Такое дополнение будет способствовать обеспечению единства правоприменительной практики, позволит устранить имеющиеся проблемные вопросы в правоприменении.

Практика работы правоохранительных органов свидетельствует о том, что большинство коррупционных правонарушений совершается в ситуации наличия конфликта интересов у государственного должностного лица, являющегося правонарушителем. Один из основных антикоррупционных механизмов, призванных предупредить противоправное поведение лица, – институт предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Однако его профилактический потенциал задействован незначительно.

В целях совершенствования правового регулирования названного института перечень субъектов, интересы которых влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей, дополнен свойственниками и супругами детей указанного лица.

На эффективность управления конфликтом интересов негативно влияет отсутствие процедуры ознакомления государственных должностных лиц с установленным порядком предотвращения и урегулирования таких конфликтов.

При назначении государственных должностных лиц в обязательном порядке от них теперь не только будут получать обязательства по соблюдению антикоррупционных ограничений, предусмотренных в ст. 16 Закона о борьбе с коррупцией, но и ознакамливать их с установленным порядком предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Статьей 21 закона о борьбе с коррупцией дополнен перечень субъектов, которых необходимо уведомить о конфликте интересов, внесены изменения, устанавливающие последствия нарушения порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов для всех категорий государственных должностных лиц независимо от наличия у них статуса государственного служащего – привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личные интересы государственного должностного лица, его супруга (супруги), близких родственников или свойственников влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или участии в принятии решения либо совершении других действий по службе (работе).

В настоящее время взаимодействие государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с коррупцией осуществляется преимущественно путем передачи правоохранительным органам информации о факте, свидетельствующем о коррупции (ст. 10 Закона о борьбе с коррупцией).

В законе закреплена новая форма взаимодействия, которая позволит государственному органу, иной организации получать от правоохранительных органов сведения о коррупционных деяниях работников.

Это позволит руководителям своевременно получать информацию в отношении подчиненных и принимать меры по предупреждению правонарушений, а также устранению их причин и условий.

Кроме того, если коррупционные деяния совершены лицами, включенными в кадровые реестры, или из состава депутатского корпуса, сведения об этом будут направляться по принадлежности реестров или в соответствующие органы представительной власти.

Один из актуальных вопросов – ограничение права на участие государственных должностных лиц в деятельности органов управления дочерней организации.

В Генеральную прокуратуру из государственных органов и иных организаций поступает значительное количество обращений об участии государственных должностных лиц в деятельности органов управления дочерней организации. В настоящее время возможность такого участия ограничена абзацем шестым ч. 1 ст. 17 закона о борьбе с коррупцией. Вместе с тем в ряде случаев имеется объективная необходимость в представительстве интересов основной организации в органах управления дочерней.

Ранее исключение из этого запрета могло быть установлено только законодательным актом (закон, декрет, указ) – теперь предусмотрена возможность решить данный вопрос также на уровне правовых актов Совета министров.

Исключено понятие «сувенир», при этом в законе дано определение понятиям «протокольные и иные официальные мероприятия», «подарок, полученный при проведении протокольного и иного официального мероприятия», поскольку в практической деятельности возникали трудности по соблюдению ограничения на получение имущества (подарков).

Одновременно с 5 до 20 базовых величин повышена допустимая стоимость такого подарка.

Запрет на дарение подарков свыше указанной стоимости установлен и в гражданском законодательстве (ст. 546 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Данные ограничения не затрагивают получение подарков в частной жизни (семейные, дружеские и иные отношения).

Внесены изменения в ст. 17 закона о борьбе с коррупцией –антикоррупционные требования теперь распространены на супругу (супруга), близких родственников, супругов детей либо свойственников государственного должностного или приравненного к нему лица вне зависимости от места проживания и ведения ими общего хозяйства.

Внесение изменений основано на необходимости устранить коррупционный риск незаконного обогащения супруга (супруги), близких родственников, супругов детей или свойственников государственных должностных и приравненных к ним лиц в связи с исполнением последними служебных обязанностей. Факт совместного проживания указанных лиц не влияет на возможность противоправного получения ими материальных выгод в связи с исполнением государственными должностными и приравненными к ним лицами служебных (трудовых) обязанностей.

Иные антикоррупционные ограничения, предусмотренные в ст. 17 закона о борьбе с коррупцией, также не связаны с фактом совместного проживания и ведения совместного хозяйства.

Ограничение по совместной службе (работе) супругов, близких родственников или свойственников, определенное в ст. 18 закона о борьбе с коррупцией, теперь распространено на работу не только в государственных органах и организациях, но и в организациях, в уставном фонде которых 50 и более процентов долей (акций) находятся в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц. Работающие в организациях с преобладающей долей собственности государства, также обладают статусом государственных должностных лиц.

Такое ограничение затрагивает узкий круг субъектов: руководитель (его заместители), главный бухгалтер (его заместители) и кассир.

Данный запрет отражен также в трудовом законодательстве (ст. 27 Трудового кодекса Республики Беларусь).

Это позволит создать предпосылки для устранения коррупционных рисков при осуществлении экономической деятельности и не ухудшит условия ведения бизнеса.

Аналогичным образом расширен запрет, а также в ст. 37 закона о борьбе с коррупцией установлена ответственность за использование государственным должностным лицом в личных интересах предоставленного ему имущества. Ранее ответственность была предусмотрена за незаконное использование только имущества, находящегося в государственной собственности.

Так, имущество хозяйственных обществ, как правило, находится в собственности данных обществ и используется для обеспечения их деятельности.

Одновременно с этим Совету министров предоставлено право регламентировать вопросы использования служебного имущества.

Ликвидированы избыточные требования к процедуре декларирования для повышения эффективности данного профилактического механизма, что отражено в ст. 27 закона о борьбе с коррупцией.

Лица, занимающие ответственное положение или поступившие на государственную службу путем избрания, теперь имеют возможность указывать в декларации сведения о доходах и имуществе их несовершеннолетних детей без предоставления отдельной декларации.

Исключена необходимость предоставления председателями сельских, поселковых, городских Советов депутатов, их заместителями идентичных деклараций одновременно в различные организации.

В закон о борьбе с коррупцией ведена статья 27-1, в которой установлен перечень доходов и имущества, не подлежащих обязательному декларированию.

К ним, в частности, отнесены доходы, полученные от участия в различных бонусных программах, предлагаемых банками, организациями торговли и сервиса, от продажи имущества стоимостью не более сорока базовых величин, а также имущество, полученное в качестве подарков, стоимость каждого из которых не превышает двухсотпятидесятикратного размера базовой величины, цифровые знаки (токены).

Такие новеллы позволят упростить порядок декларирования обязанными лицами имущества незначительной стоимости, полученного в качестве подарков, в том числе в связи с исполнением служебных обязанностей, от общественных организаций, а также личных подарков.

Установлены общие основания ответственности юридического лица за совершение коррупционных действий от его имени либо в его интересах.

Беларусь присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года, согласно ст. 26 которой каждое государство-участник обязуется установить ответственность юридических лиц за участие в преступлениях, связанных с коррупцией. В отношении юридических лиц должны применяться эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие уголовные или иные санкции.

Анализ правоприменительной практики и зарубежный опыт показал, что привлечением к уголовной ответственности только физических лиц сложно добиться положительного эффекта в противодействии коррупции. Детерминация коррупционной преступности в рыночных условиях связана в значительной степени с деятельностью юридических лиц, которые получают от совершения коррупционных сделок значительную финансовую выгоду, несопоставимую с размером индивидуального наказания виновного физического лица.

Участие в коррупции юридических лиц повышает латентность этого общественно опасного явления, так как нередко юридические лица используют схемы номинального руководства, при которых лицо, фактически управляющее организацией, юридически не имеет отношения к его органам управления.

Непосредственно административная ответственность юридического лица за передачу незаконного вознаграждения от имени или в интересах такого лица установлена в ст. 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Усовершенствован порядок изъятия (взыскания) незаконно полученного имущества или стоимости незаконно полученных работ, оказанных услуг, предусмотренный в ст. 40 закона о борьбе с коррупцией.

В качестве основания для такого изъятия (взыскания) установлен факт предоставления денежных средств или иного имущества государственному должностному или приравненному к нему лицу исключительно в результате совершения коррупционного правонарушения и (или) принятия им таких средств или имущества в результате совершения коррупционного правонарушения.

Усовершенствован механизм сдачи незаконно принятого имущества близкими лицами государственного должностного или приравненного к нему лица, в том числе применительно к ситуациям, в которых государственное должностное или приравненное к нему лицо отказывается добровольно сдать (перечислить) незаконно принятые им или его супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками и супругами детей денежные средства, имущество либо возместить его стоимость.

При этом общие подходы к правовому регулированию вопросов изъятия (взыскания) незаконно полученного имущества или стоимости незаконно полученных работ (оказанных услуг) концептуально не изменились.

В случае совершения коррупционных преступлений уголовным законом (ст. 46-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь) установлен иной (специальный) порядок изъятия такого имущества или стоимости незаконно полученных работ (услуг).

Детализированы в ст. 43 закона о борьбе с коррупцией обязанности руководителей государственных органов и иных организаций. Предусмотренная ранее обязанность руководителей принимать в пределах своей компетенции меры по борьбе с коррупцией дополнена обязанностями по предупреждению и выявлению нарушений антикоррупционного законодательства, устранению последствий, наступивших в результате таких нарушений, а также способствующих им причин и условий.

Изменения в антикоррупционное законодательство внесены с учетом положений нового закона Республики Беларусь от 1 июня 2022 года № 175-З «О государственной службе», а закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 года № 2050-XII «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований» дополнен новыми основаниями для ограничения назначения и выплаты пенсии лицам, совершим противоправные деяния.