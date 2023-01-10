Постановлением Совета министров № 964 от 30 декабря 2022 года внесены изменения в правила торговли некоторыми товарами, в том числе в правила торговли алкоголем.

Как сообщается на сайте Федерации профсоюзов Беларуси, магазинам нельзя будет выставлять спиртное в месте проведения расчетов с покупателями, а также на самом торговом оборудовании, прилегающем к этому месту. При этом в постановлении перечислены предприятия, которых новое правило не касается:

специализированные или фирменные магазины по продаже алкогольных напитков;

магазины беспошлинной торговли;

магазины и павильоны с торговой площадью 400 и менее квадратных метров;

магазины, расположенные в сельской местности;

автомагазины;

объекты общественного питания.

Постановление вступает в силу с 22 января 2023 года.