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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ В ОБЛАСТИ ВЕЩАНИЯ
11:12 10.01.2023
Постановлением Министерства информации № 17 от 13 декабря 2022 г. установлен порядок проведения квалификационного экзамена по вопросам лицензирования деятельности в области вещания.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждена Инструкция, которая определяет порядок проведения квалификационной комиссией квалификационного экзамена по вопросам лицензирования деятельности в области вещания (квалификационный экзамен) для специалиста, для которого работа у юридического лица, на которое возложены функции редакции СМИ (соискатель лицензии, лицензиат), не является работой по совместительству, имеющего высшее образование по соответствующему профилю и (или) стаж журналистской работы либо работы на редакторских должностях служащего не менее пяти лет, ответственного:
за вещание теле- или радиопрограммы;
за соответствие теле- или радиопрограммы требованиям законодательства.
Квалификационный экзамен проводится при обращении в Министерство информации:
соискателя лицензии с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельности в области вещания;
лицензиата при смене вышеназванного специалиста, ответственного за вещание.
Экзамен проводится в форме собеседования.
При этом специалист, ответственный за вещание, считается сдавшим квалификационный экзамен, если квалификационной комиссией принято решение о подтверждении знаний этого специалиста по законодательству о массовой информации, в том числе обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов.
Постановлением № 17 также утверждено Положение о квалификационной комиссии для проведения квалификационного экзамена по вопросам лицензирования деятельности в области вещания, регламентирующее порядок создания и деятельности данной комиссии.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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