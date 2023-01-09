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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕХСРЕДСТВА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА 2023 ГОД


09:59 10.01.2023

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 03.01.2023 № 1 «Об установлении размера денежной компенсации затрат на технические средства социальной реабилитации, приобретенные гражданами самостоятельно» вступи в силу с 6 января 2023 года.

Возможность денежной компенсации предусмотрена статьей 21 Закона Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, приказом устанавливаются размеры денежной компенсации в 2023 году на 10 средств реабилитации, приобретаемые гражданами самостоятельно.

В основном это средства реабилитации для людей с инвалидностью по зрению и слуху, а также противопролежневые матрацы и различные вспомогательные приспособления для одевания, приема и готовки пищи, удовлетворения бытовых и иных потребностей.

При этом для граждан, которые не желают самостоятельно приобретать средства реабилитации, сохранено право на их получение в органах по труду, занятости и социальной защите.

Порядок обращения за компенсацией:

За предоставлением денежной компенсации граждане обращаются в управления (отделы), центры социального обслуживания населения по месту жительства в течение 3 месяцев со дня покупки средства реабилитации.

Документы, необходимые для получения денежной компенсации:

заявление;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и (или) полномочия законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным;

ИПРА инвалида или заключение ВКК;

удостоверение инвалида и вкладыш к нему;

документы, подтверждающие затраты на приобретение средств реабилитации, – кассовые (товарные) чеки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, место нахождения которых ограничивается территорией Республики Беларусь, с обязательным указанием наименования приобретенных средств реабилитации;

реквизиты текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях.

3. Комиссии, созданные в комитетах по труду, занятости и социальной защиты облисполкомов и Мингорисполкома, принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) денежной компенсации и ее размере в течение 15 рабочих дней.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения комиссией о предоставлении (об отказе в предоставлении) денежной компенсации управления (отделы) центры социального обслуживания населения письменно уведомляют гражданина.

Денежная компенсация выплачивается в течение месяца после принятия решения комиссией и перечисляется на базовый счет получателя.

Если стоимость средства реабилитации меньше, чем размер денежной компенсации, установленный приказом, денежная компенсация выплачивается исходя из фактических затрат на приобретенное средство реабилитации.

Если стоимость средства реабилитации больше, чем размер денежной компенсации, установленный приказом, денежная компенсация выплачивается в размере в соответствии с приказом.
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