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ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ
17:53 09.01.2023
Лукашенко 9 января подписал указ №3 "О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы", сообщает его пресс-служба.
Департаменту государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты предоставлено право на выдачу нанимателям требования о ликвидации задолженности по выплате заработной платы. При этом оно будет выдаваться без назначения проверки при условии подтверждения фактов нарушений. Такие факты могут устанавливаться в результате изучения документов, истребованных у нанимателя в связи с обращением гражданина или поступлением сведений от правоохранительного органа.
Кроме того, предусмотрено освобождение от ответственности в случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требовании срок.
Определен также порядок принудительного исполнения требования о погашении задолженности по выплате заработной платы. При этом защита интересов граждан будет осуществляться без вовлечения их в данный процесс.
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