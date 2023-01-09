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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ТОВАРОВ И УПАКОВКИ


15:55 09.01.2023

Лукашенко внес изменения в указ 17 января 2020 года №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, корректировки предусматривают исключение из указа № 16 норм, которые перенесены в обновленный Закон "Об обращении с отходами" (принят 28 июня 2022 года) и вступают в силу с 1 января 2023 года.

Кроме того, уточняются особенности функционирования специального счета ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" и использования поступающих на него денежных средств.

Предусмотрена также персональная ответственность должностных лиц за нецелевое использование денежных средств, находящихся на специальном счете ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов", неправомерное приостановление операций по счету, неправомерное взыскание и арест указанных денежных средств.
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