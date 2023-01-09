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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ТАКСОВУЮ СТОИМОСТЬ НА ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ ДРЕВЕСИНУ ОСНОВНЫХ ЛЕСНЫХ ПОРОД В 2023 ГОДУ
14:28 09.01.2023
Постановлением Совета министров № 947 от 30 декабря 2022 г. утверждена таксовая стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2023 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет 27,90 рубля, ели, пихты – 24,36 рубля, дуба, ясеня и клена – 96,44 рубля, березы (кроме березы карельской) – 9,22 рубля.
Как поясняет пресс-служба Минлесхоза, таксы – своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная древесина), а также пород (сосна, ель, дуб, береза, осина, ольха серая и др.).
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