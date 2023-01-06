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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЦЕНЫ НА ГАЗ В БАЛЛОНАХ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ


11:37 09.01.2023

Указом № 461 от 30 декабря 2022 г. установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2023 год.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) составит с 1 января составляет 1,05 рубля (ранее — 1,04 рубля). Такой баллон теперь стоит 22,05 рубля (раньше - 21,8 рубля).
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