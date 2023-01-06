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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК АДМИНПРОЦЕДУР ПО ОТЧУЖДЕНИЮ И РАЗДЕЛУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
09:41 09.01.2023
Лукашенко подписал указ, которым ряд законодательных актов приводится в соответствие с законом от 18 июля 2022 года "Об изменении кодексов", сообщает его пресс-служба.
В частности, корректируется порядок осуществления административных процедур, связанных с отчуждением и разделом земельных участков, изменением их целевого назначения.
Признаются утратившими силу указы от 27 декабря 2007 года № 667 "Об изъятии и предоставлении земельных участков" и от 11 декабря 2009 года № 622 "О совершенствовании порядка регулирования земельных отношений и осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель".
Всего более 30 нормативных актов приводится в соответствие с законом "Об изменении кодексов" в части используемой в данных документах терминологии.
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