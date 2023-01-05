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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ НА РЫНКАХ БЕЛАРУСИ
17:37 06.01.2023
Постановлением Совета министров № 964 от 30 декабря 2022 г. скорректированы правила торговли на рынках и иные вопросы реализации товаров.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом предусмотрена корректировка:
постановления Совета министров от 16 июля 2014 г. № 686 «О функционировании рынков». В частности, изложен в новой редакции перечень запрещенных к продаже на территории рынка товаров;
Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденных постановлением Совета министров № 744 от 1 июня 2007 г., в части осуществления такого вида торговли транспортными средствами;
Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета министров № 703 от 22 июля 2014 г.
В частности, последние дополнены положениями, касающимися:
выкладки товаров, содержащих изображение государственных символов. Она должна производиться способами, позволяющими визуально отделить указанные товары от других товаров, и сопровождаться информационной надписью «Государственные символы Республики Беларусь»;
недопущения выкладки алкогольных напитков в месте проведения расчетов с покупателями, а также на (в) торговом оборудовании, непосредственно прилегающем к нему. Данное правило не распространяется на специализированные и (или) фирменные магазины по продаже алкогольных напитков; магазины беспошлинной торговли; магазины и павильоны с торговой площадью 400 и менее квадратных метров; расположенные в сельской местности; автомагазины; объекты общественного питания.
Документ вступает в силу с 22 января 2023 г.
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