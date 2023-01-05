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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УЗАКОНИЛИ ПИРАТСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОФТА, МУЗЫКИ И ВИДЕОПРОДУКЦИИ


13:17 06.01.2023

В Беларуси принят закон от 3 января № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности».

Закон принят обеими палатами парламента 21 декабря 2022 года и подписан Лукашенко 3 января 2023 года.

Согласно опубликованному сегодня на Национальном правовом портале документу, он позволяет использование компьютерных программ, аудиовизуальных и музыкальных произведений, вещательных программ без согласия правообладателя из иностранных государств, совершающих «недружественные действия».

Закон также позволяет дальнейшее использование ввезенных, также импорт новых товаров c объектами интеллектуальной собственности без согласия правообладателя.

Ограничение исключительных прав или «пиратство» вводится на 2 года – по 31 декабря 2024 года.

Закон принят «в целях обеспечения функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создания условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни».

При это предусмотрена необязательная выплата вознаграждения за пиратское использование компьютерных программ, аудиовизуальных произведений, музыкальных произведений, передач организаций вещания. Вознаграждение зачисляется на текущие (расчетные) банковские счета патентного органа, где хранится до востребования в течение трех лет. По истечении трех лет не востребованное правообладателем вознаграждение в течение трех месяцев перечисляется в бюджет. Размеры вознаграждения определяются Совмином.

«В целях создания условий для повышения внутренней устойчивости экономики, предотвращения или уменьшения критического недостатка на внутреннем рынке продовольственных и иных товаров допускаются ввоз на территорию Республики Беларусь и введение в гражданский оборот товаров, в которых применены (содержатся, включены) объекты интеллектуальной собственности, без согласия (разрешения) правообладателей из иностранных государств, в том числе совершающих недружественные действия, если такие товары включены в перечни товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка. При этом использование [таких товаров] без согласия (разрешения) правообладателей объектов интеллектуальной собственности … не признается нарушением исключительных прав на эти объекты», - говорится в законе.

Правительству Беларуси поручено установить порядок ведения перечней таких товаров.

«Объект интеллектуальной собственности подлежит временному исключению из национального таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности по решению Государственного таможенного комитета в случае включения товара (группы товаров), в котором он применен (содержится, включен), в соответствующий перечень товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка», - сказано в документе.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. Совмину поручено в двухмесячный срок принять меры по его реализации.
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