В Беларуси принят закон от 3 января № 240-З «Об изъятии имущества».

Согласно опубликованному сегодня на Национальном правовом портале документу, он позволяет экспроприировать любое имущество физических и юридических лиц, в том числе иностранных, а также иностранных государств, за призывы к санкциям и введение рестрикций.

Закон принят обеими палатами парламента 21 декабря 2022 года и подписан Лукашенко 3 января 2023 года.

«C учетом необходимости неотложного и эффективного реагирования на существующие угрозы национальным интересам Республики Беларусь в режиме специальных ограничительных мер, руководствуясь основополагающими принципами международного права, включая принцип невмешательства во внутренние дела иностранного государства, предполагающий право любого государства самостоятельно определять политическую, экономическую, социальную и культурную систему, настоящий Закон направлен на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь, ее экономической стабильности, защиту прав и законных интересов белорусских юридических и (или) физических лиц, интересов общества и государства», - говорится в документе.

Основанием для «принудительное изъятия объектов права собственности по мотивам общественной необходимости в пользу Республики Беларусь» является «совершение в отношении Республики Беларусь, ее юридических и (или) физических лиц недружественных действий».

Решение об экспроприации имущества у «иностранных государств, совершающих недружественные действия, лиц из иностранных государств, совершающих недружественные действия, а также аффилированных лиц» принимает Совмин.

Под «аффилированными лицами» в законе понимаются «юридические и (или) физические лица, прямо и (или) косвенно (через иных юридических и (или) физических лиц) определившие решение о совершении недружественных действий либо оказавшие влияние на принятие такого решения иностранными государствами, совершающими недружественные действия, а также юридические и (или) физические лица, зависящие от решений лиц из таких государств и включенные в перечень, определенный» Советом министров.

Изъятию подлежат «объекты права собственности – вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, находящиеся на территории Республики Беларусь и принадлежащие на праве собственности субъектам изъятия».

Экспроприация осуществляется через подачу заявления в экономический суд города Минска. Рассмотрение дела по заявлению осуществляется судом в месячный срок со дня возбуждения производства по делу с размещением информации о рассмотрении соответствующего дела на интернет-портале судов общей юрисдикции Беларуси не позднее чем за десять дней до начала судебного заседания.

Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано (опротестовано) в порядке, установленном процессуальным законодательством.

Проведение «независимой оценки» экспроприированного имущества «обеспечивается» Госкомимуществом, Минфином (ценные бумаги), МВД (авто), Минэкономики.

При этом «право частной собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного или временного пользования и аренды незастроенных земельных участков либо земельных участков, на которых расположены изымаемые объекты» прекращается на основании решения суда.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. Совмину поручено в шестимесячный срок принять меры по его реализации.