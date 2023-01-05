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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТ ЗАКОН О ПЕРЕДАЧЕ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ПОД ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
11:59 06.01.2023
В Беларуси принят закон от 3 января 2023 г. № 239-З «О вопросах передачи под временное внешнее управление».
Согласно опубликованному сегодня на Национальном правовом портале документу, он позволяет вводить временное управление в компаниях с участием иностранного капитала на срок до 18 месяцев.
Закон принят обеими палатами парламента 21 декабря 2022 года и подписан Лукашенко 3 января 2023 года.
«Юридические лица Республики Беларусь – коммерческие организации, собственниками имущества (участниками (акционерами)) которых являются лица из иностранных государств (далее – коммерческие организации), могут быть переданы под временное внешнее управление по решениям (местных властей)», - говорится в документе.
Утверждается, что «целями временного внешнего управления являются исключение необоснованного прекращения деятельности коммерческих организаций, причинения ущерба их трудовым коллективам и обеспечение нормальной безубыточной работы коммерческих организаций».
Введение внешнего управления возможно в случаях:
если управление коммерческой организацией исполнительным и (или) иными органами управления фактически прекращено;
если … осуществляются экономически необоснованные действия, которые могут привести к фактическому прекращению деятельности, ликвидации и (или) банкротству такой коммерческой организации, причинению ущерба коммерческой организации;
в иных случаях по решению Совмина.
Лицом, осуществляющим временное внешнее управление, может быть физическое или юридическое лицо, а также лицо, имеющее право осуществлять деятельность в качестве временного (антикризисного) управляющего.
Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. Правительству Беларуси поручено в месячный срок принять меры по его реализации.
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