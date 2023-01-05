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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО СТАВКИ УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА НА САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ И ПРИЦЕПЫ
11:41 06.01.2023
Постановлением Совмина № 951 от 30 декабря 2022 года утверждены виды самоходных машин и (или) прицепов к ним, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также сами ставки утилизационного сбора.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, также утверждены процедура освобождения от уплаты утильсбора и порядок обращения с отходами, образовавшимися в результате утраты самоходными машинами и (или) прицепами к ним своих потребительских свойств.
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