Постановлением Совмина № 951 от 30 декабря 2022 года утверждены виды самоходных машин и (или) прицепов к ним, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также сами ставки утилизационного сбора.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, также утверждены процедура освобождения от уплаты утильсбора и порядок обращения с отходами, образовавшимися в результате утраты самоходными машинами и (или) прицепами к ним своих потребительских свойств.