В Беларуси упрощается процедура декларирования соответствия некоторых компонентов транспортных средств требованиям технического регламента Таможенного союза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, перечень продукции, на которую юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – резиденты Республики Беларусь могут оформить декларации о соответствии на основе собственных доказательственных материалов, установлен рабочей группой по рассмотрению проблемных вопросов в сфере технического регулирования, применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер в условиях Евразийского экономического союза, действующей на площадке Совета министров Беларуси.

Документ подготовлен Госстандартом с учетом обращений Автомобильной ассоциации «БАА», Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» и аналогичен подходам, действующим в Российской Федерации.

В него включено 89 наименований компонентов транспортных средств, поставляемых в качестве сменных (запасных) частей для транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Беларуси.

С 1 января 2023 г. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – резиденты Республики Беларусь могут на указанную продукцию принимать декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) на основании собственных доказательственных материалов вместо установленных в ТР ТС 018/2011 сертификации или декларирования соответствия на основании доказательственных материалов, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Такая возможность предусмотрена пунктом 3 постановления Совета министров Беларуси от 29 апреля 2022 г. № 270 «Об особенностях подтверждения соответствия». К документам и сведениям, которые могут использоваться как собственные доказательственные материалы, относятся: копия контракта (договора поставки) и товаросопроводительные документы, идентифицирующие партию продукции или единичное изделие; копия эксплуатационной документации (при наличии); список стандартов в случае их применения при производстве продукции; протоколы исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) продукции, проведенных в испытательных лабораториях третьих стран; иные документы.

Срок действия такой декларации о соответствии – шесть месяцев со дня ее регистрации. При этом она может быть оформлена только на партию продукции или единичное изделие.

Возможность декларирования соответствия компонентов транспортных средств на основе собственных доказательственных материалов будет способствовать упрощению процедур оценки соответствия в условиях санкционных ограничений и насыщению этой продукцией рынка Республики Беларусь.