Лукашенко 5 января подписал закон об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь", сообщает его пресс-служба.

Поправки предусматривают, в частности, уточнение круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению, обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство Республики Беларусь, и обязанность гражданина Беларуси уведомить компетентные органы о наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве.

Предусмотрена также возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - "в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за ее пределами".

Утверждается, что закон "направлен на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения национальной безопасности".