Лукашенко подписал указ, которым утвержден план подготовки проектов законодательных актов на 2023 год, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в 2023 году планируется подготовить 30 проектов законов. В их числе как принципиально новые законы ("О потребительском кредите (микрозайме)", "Об аккредитации в Национальной системе аккредитации", "О независимой оценке и сертификации квалификаций", "Об обращении с генетическими ресурсами"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов.

Из запланированных к подготовке проектов законов 23 будут внесены в парламент правительством.

Кроме того, планом предусматривается подготовка концепции Экологического кодекса.