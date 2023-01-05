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МИНФИН ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У ФИЗЛИЦ ДРАГМЕТАЛЛЫ В ИЗДЕЛИЯХ И ЛОМЕ


09:03 06.01.2023

Постановлением Министерства финансов № 65 от 30 декабря 2022 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br50,11 (ранее Br47,56); 500 – Br66,82 (ранее Br63,41); 583, 585 – Br78,17 (ранее Br74,19); 750 – Br100,22 (ранее Br95,12); 900 – Br120,27 (ранее Br114,14); 916 – Br122,41 (ранее Br116,17); 950 – Br126,95 (ранее Br120,48); 958 – Br128,02 (ранее Br121,49);

платина – 950 – Br70,94 (ранее Br60,53);

серебро – 750 – Br1,31 (ранее Br1,04); 800 – Br1,40 (ранее Br1,10); 875 – Br1,53 (ранее Br1,21); 916 – Br1,60 (ранее Br1,26); 925 – Br1,62 (ранее Br1,28); 960 – Br1,68 (ранее Br1,32).

Постановление Министерства финансов от 29 июля 2022 г. № 31 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Документ вступает в силу с 9 января 2023 г.
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