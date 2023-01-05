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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
17:17 05.01.2023
Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 121 от 20 декабря 2022 г. утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, организаторами конкурса являются Госстандарт, научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», областные центры стандартизации, метрологии и сертификации, республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии», а также областные исполнительные комитеты и Минский городской исполнительный комитет с их согласия.
Конкурс проводится ежегодно в два этапа в целях:
информирования потребителей о качественных товарах в интересах их производителей и содействия продвижению продукции на внутренний и международный рынки;
поддержки белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары;
содействия обеспечению потребительского рынка Республики Беларусь высококачественными и конкурентоспособными отечественными товарами;
создания предпосылок и содействия широкому внедрению современных методов управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в области качества;
выявления новых или в значительной степени усовершенствованных товаров в сравнении с ранее выпускаемыми.
Его окончательные итоги подводятся не позднее второй декады января года, следующего за годом проведения.
В конкурсе могут принимать участие юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающих услуги на территории нашей страны. Участие в конкурсе осуществляется на платной основе.
Победителей определяют по следующим номинациям:
продовольственные товары;
промышленные товары для населения и изделия народных промыслов;
продукция производственно-технического назначения;
услуги населению.
Товары-лауреаты в каждой номинации могут быть удостоены специальных наград «Стабильное качество», «Лучший в отрасли», «Выбор потребителя», «За успехи в импортозамещении», им также может быть присвоен статус «Новинка года».
Конкурсанты, товары которых удостоены звания лауреата конкурса, награждаются дипломом и специальными наградами.
Информация о товарах-лауреатах размещается на официальном сайте Госстандарта, на портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ» и в каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь».
Постановление № 121 вступает в силу с 1 февраля 2023 г.
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