Постановлением Государственного комитета по стандартизации № 121 от 20 декабря 2022 г. утверждена Инструкция о порядке проведения конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, организаторами конкурса являются Госстандарт, научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», областные центры стандартизации, метрологии и сертификации, республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии», а также областные исполнительные комитеты и Минский городской исполнительный комитет с их согласия.

Конкурс проводится ежегодно в два этапа в целях:

информирования потребителей о качественных товарах в интересах их производителей и содействия продвижению продукции на внутренний и международный рынки;

поддержки белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары;

содействия обеспечению потребительского рынка Республики Беларусь высококачественными и конкурентоспособными отечественными товарами;

создания предпосылок и содействия широкому внедрению современных методов управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в области качества;

выявления новых или в значительной степени усовершенствованных товаров в сравнении с ранее выпускаемыми.

Его окончательные итоги подводятся не позднее второй декады января года, следующего за годом проведения.

В конкурсе могут принимать участие юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающих услуги на территории нашей страны. Участие в конкурсе осуществляется на платной основе.

Победителей определяют по следующим номинациям:

продовольственные товары;

промышленные товары для населения и изделия народных промыслов;

продукция производственно-технического назначения;

услуги населению.

Товары-лауреаты в каждой номинации могут быть удостоены специальных наград «Стабильное качество», «Лучший в отрасли», «Выбор потребителя», «За успехи в импортозамещении», им также может быть присвоен статус «Новинка года».

Конкурсанты, товары которых удостоены звания лауреата конкурса, награждаются дипломом и специальными наградами.

Информация о товарах-лауреатах размещается на официальном сайте Госстандарта, на портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ» и в каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь».

Постановление № 121 вступает в силу с 1 февраля 2023 г.